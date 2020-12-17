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الإليزيه: من المحتمل جدا أن ماكرون أصيب بكورونا خلال اجتماع المجلس الأوروبي

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الإليزيه: من المحتمل جدا أن ماكرون أصيب بكورونا خلال اجتماع المجلس الأوروبي
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إنه من "المحتمل جدا" أن الرئيس إيمانويل ماكرون أصيب بـ"كوفيد -19" خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي.

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وكان مكتب ماكرون أعلن في وقت سابق من اليوم أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لبدء حملة تتبع ورصد استهدفت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الذين التقوا به في الأيام القليلة الماضية.

واجتمع ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وآخرون في البداية في قاعة القمة، وكانوا يتواصلون مع بعضهم البعض والكمامات على وجوههم لكنهم أزالوها بمجرد جلوسهم لبدء المحادثات وأبقوا على مسافة تباعد فيما بينهم حول المائدة. 

وتناول ماكرون الغداء يوم الاثنين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ورئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا الذي يبلغ السبعين من عمره. كما عقد ماكرون محادثات مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا أمس الأربعاء.

المصدر: "رويترز"

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