أبي أحمد: الحادث الأخير على الحدود السودانية لن يكسر علاقتنا مع الخرطوم

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، إن "الحادث" الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان "لن يؤدي إلى توتر العلاقة مع الخرطوم".

وكتب أبي أحمد في تغريدة: "الحكومة تتابع عن كثب الحادث الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان. هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين بلدينا لأننا ننتهج دائما لغة الحوار لتسوية الإشكالات".

وأضاف: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".

The gov’t is closely following the incident with local militia on the Ethio-Sudan border. Such incidents will not break the bond b/n our two countries as we always use dialogue to resolve issues. Those fanning discord clearly do not understand the strength of our historical ties. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 17, 2020

وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس الأربعاء تعرض قواته لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.

ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا، فيما قال سكان محليون إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وهي جزء من منطقة "الفشقة"، حيث كان بعض اللاجئين الإثيوبيين يعبرون إلى السودان.

المصدر: RT