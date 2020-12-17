البرازيل تكشف أن "فايزر" لم تتقدم بطلب الاستخدام الطارئ للقاحها في البلاد

أعلنت منظمة الصحة البرازيلية "أنفيسا"، اليوم الخميس، أن شركة "فايزر" لصناعة الأدوية لم تتقدم للسلطات المحلية بطلب الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

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وأضافت المنظمة في بيان أن الشركة لم تقدم بيانات كافية عن اللقاح لاستخدامه محليا.

ولفتت إلى أنه لم يتقدم أي من منتجي اللقاحات بطلب تسجيل نهائي أو استخدام طارئ للقاح "كوفيد -19" في البرازيل.

يذكر أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد تجاوز 7 ملايين حالة.

المصدر: "رويترز"