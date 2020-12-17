رئيس الوزراء الكندي يتمنى الشفاء لماكرون بعد إصابته بكورونا

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تعاطفه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، متمنيا له الشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ترودو عبر تغريدة في موقع "تويتر" مرفقة باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أتمنى أن تتحسن قريبا، نرسل لك أنا وصوفي أحر تمنياتنا، دعونا نستمر في العمل معا لإنهاء الوباء".

Hope you get well soon, @EmmanuelMacron. Sophie and I are sending you our warmest wishes. Let’s keep working together to end the pandemic. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 17, 2020

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام، مشيرا إلى أنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

المصدر: RT