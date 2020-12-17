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رئيس الوزراء الكندي يتمنى الشفاء لماكرون بعد إصابته بكورونا

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رئيس الوزراء الكندي يتمنى الشفاء لماكرون بعد إصابته بكورونا
Reuters
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تعاطفه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، متمنيا له الشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ترودو عبر تغريدة في موقع "تويتر" مرفقة باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أتمنى أن تتحسن قريبا، نرسل لك أنا وصوفي أحر تمنياتنا، دعونا نستمر في العمل معا لإنهاء الوباء".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام، مشيرا إلى أنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

المصدر: RT

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