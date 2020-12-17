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صحيفة عبرية تكشف ارتكاب جنود إسرائيليين "خطأ جسيما" بالقرب من غزة (فيديو)

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صحيفة عبرية تكشف ارتكاب جنود إسرائيليين
Reuters SJS/
جنود إسرائيليون
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنها وثقت وجود جهاز حساس ومستندات عسكرية تركها جنود الجيش الإسرائيلي في أحد مواقعه على الحدود مع قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه "في الأسابيع الأخيرة، ترك الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا على الحدود مع قطاع غزة، مخلفا وراءه معدات عسكرية ووثائق سرية".

وأضافت الصحيفة أنه خلال عملية التوثيق "عثرنا على مقطورات وحمامات فارغة استخدمها الجنود، ولكننا وجدنا بجانبها جهازا تكنولوجيا للجيش الإسرائيلي لتتبع مواقع إطلاق الصواريخ، ووثيقة معلقة على باب أحد المباني مع تعليمات دقيقة حول كيفية مغادرة الموقع... وصندوق به ذخيرة خاصة ببندقية الـ M 16، وتجهيزات إدارية أخرى، والأسوأ من ذلك كله: مجلد يحوي ملف مهمات القوات في المنطقة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لـ "يديعوت أحرونوت" لدى عرضها الوثائق عليه، إنه سيفتح تحقيقا في الواقعة وسيحرص على جمع الأغراض من الموقع.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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