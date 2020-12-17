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أدرعي ينشر صور لقائه بزوار من الخليج (صور)

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أدرعي ينشر صور لقائه بزوار من الخليج (صور)
Reuters
صورة تعبيرية
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، على موقعه في "تويتر" صورا للقائه مع أشخاص من الخليج أثناء زيارتهم لإسرائيل.

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وكتب أدرعي في تغريدة على موقعه في"تويتر" "تشرفت بلقاء أصدقاء من الخليج العربي الذين يحلون ضيوفا على إسرائيل لا شعور يضاهي شعور التلاقي والانفتاح والتآخي.. وللضيوف الكرام أقول: بكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. مرحبا بكم في أرض الضيافة في إسرائيل".

المصدر: تويتر

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