أدرعي ينشر صور لقائه بزوار من الخليج (صور)
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، على موقعه في "تويتر" صورا للقائه مع أشخاص من الخليج أثناء زيارتهم لإسرائيل.
وكتب أدرعي في تغريدة على موقعه في"تويتر" "تشرفت بلقاء أصدقاء من الخليج العربي الذين يحلون ضيوفا على إسرائيل لا شعور يضاهي شعور التلاقي والانفتاح والتآخي.. وللضيوف الكرام أقول: بكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. مرحبا بكم في أرض الضيافة في إسرائيل".
تشرفت بلقاء أصدقاء من الخليج العربي الذين يحلون ضيوفًا على إسرائيل.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2020
لا شعور يضاهي شعور التلاقي والانفتاح والتآخي..
وللضيوف الكرام أقول: بكم نزلتم أهلًا ووطئتم سهلًا. مرحبًا بكم في أرض الضيافة في إسرائيل.. pic.twitter.com/rQkq5PAbrl
المصدر: تويتر