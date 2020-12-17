لوكاشينكو: إذا مرض البابا فرنسيس فنحن مستعدون لعلاجه في مينسك

طلب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال اللقاء مع المطران كلاوديو غوجيروتي سفير الفاتيكان في بريطانيا، نقل تمنياته للبابا فرانسيس بالصحة الجيدة.

وأضاف لوكاشينكو، مازحا، أنه إذا مرض البابا، فإن مينسك مستعدة لاستقباله للعلاج.

وبحسب وكالة "بيلت" الحكومية، وصل غوجيروتي إلى مينسك كمبعوث خاص للبابا.

في وقت سابق، في 2011-2015، شغل الكاهن منصب القاصد الرسولي في بيلاروس.

وخلال اللقاء، طلب لوكاشينكو من غوجيروتي أن ينقل إلى البابا تمنياته الحارة بمناسة حلول رأس السنة الجديدة، وتمنياته له بصحة جيدة.

وقال لوكاشينكو: "إذا مرض، فلا داعي للقلق: نحن على استعداد لقبوله لتلقي العلاج، ونحن نعرف كيف نعالج ولكن الآن من الأفضل عدم المرض. قريبا سيحل عيد الميلاد وكذلك رأس السنة الجديدة، والعطلات المرافقة لها - وليس لدينا وقت للمرض. ولكن إذا حدث شيء ما من هذا القبيل، فعلى الفور ليقدم إلى هنا".

من جانبه، أكد المطران أنه سينقل هذه الكلمات إلى البابا. وأضاف أن الحبر الأعظم، أراد الاحتفال بأعياد الميلاد مع المؤمنين، لكن إجراءات الحجر الصحي لا تسمح بذلك حتى الآن.

المصدر: نوفوستي