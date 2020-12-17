ظريف يحتج على تحريف تصريحاته حول اليهود من قبل معهد بحوث أمريكي

احتج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تحريف تصريحاته حول اليهود من قبل "معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط" الأمريكي "ميمري".

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وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بنزوله إلى مستوى جديد من السفاهة استغل استخدامي لكلمة "يهود" في عبارة إيحائية "لدحض ادعاء ضد إيران حول اليهود كذريعة لاتهامي بمعاداة السامية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "لقد سخرت من الادعاء بأن إيران تريد "إلقاء اليهود في البحر" وأكدت مجددا أن حلنا لقضية فلسطين هو اجراء استفتاء عام يشارك فيه الجميع، اليهود والمسلمون والمسيحيون".

MEMRI has sunk to a new low in taking my prejorative usage of a word to accuse me of Antisemitism

I was 𝘮𝘰𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨 the allegation that Iran seeks to "throw the Jews into the sea” and reiterating our solution is a referendum with participation of ALL: Jews, Muslims, Christians — Javad Zarif (@JZarif) December 16, 2020

المصدر: "إرنا"