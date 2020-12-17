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ظريف يحتج على تحريف تصريحاته حول اليهود من قبل معهد بحوث أمريكي

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ظريف يحتج على تحريف تصريحاته حول اليهود من قبل معهد بحوث أمريكي
Reuters
وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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احتج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تحريف تصريحاته حول اليهود من قبل "معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط" الأمريكي "ميمري".

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وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بنزوله إلى مستوى جديد من السفاهة استغل استخدامي لكلمة "يهود" في عبارة إيحائية "لدحض ادعاء ضد إيران حول اليهود كذريعة لاتهامي بمعاداة السامية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "لقد سخرت من الادعاء بأن إيران تريد "إلقاء اليهود في البحر" وأكدت مجددا أن حلنا لقضية فلسطين هو اجراء استفتاء عام يشارك فيه الجميع، اليهود والمسلمون والمسيحيون".

المصدر: "إرنا"

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