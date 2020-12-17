رئيس المجلس الأوروبي يعزل نفسه كإجراء احترازي بعد مقابلته ماكرون

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دخل في عزلة ذاتية كإجراء احترازي بعد مقابلته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بكورونا.

وقال المتحدث إن "ميشال التقى ماكرون يوم الاثنين وأبلغته السلطات الفرنسية أنه لا يعتبر على اتصال وثيق"، مؤكدا أن "ميشال يخضع بانتظام لفحوصات كورونا، وقد جاءت نتيجته يوم الثلاثاء سلبية... لكن كإجراء احترازي، سيخضع الرئيس للعزل الذاتي".

المصدر: "رويترز"