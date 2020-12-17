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تركيا: نحتل المركز الثالث عالميا في تطوير مشاريع لقاح كورونا

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تركيا: نحتل المركز الثالث عالميا في تطوير مشاريع لقاح كورونا
Reuters
صورة تعبيرية، مختبر في تركيا
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قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن لدى بلاده 13 مشروعا لتطوير لقاح كورونا، مبينا أن تركيا تحتل المركز الـ3 عالميا بهذا الشأن بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها ورانك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال مؤتمر اللقاح والدواء الذي تنظمه "منصة تركيا كوفيد-19" التابعة لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).

وأضاف ورانك أن تركيا طورت قدرتها على إنتاج اللقاح، ولديها 3 شركات تمتلك قدرة إنتاجية تصل لـ 160 مليون جرعة.

وأشار إلى أنه وبعد الانتهاء من مراحل التصميم والنموذج الأولي والدراسات على الحيوانات، ستمتلك تركيا 4 لقاحات مفترضة تم استكمال تجاربها بنجاح.

المصدر: الأناضول

 

 

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