الرئيس الصيني يحتفي بنجاح مهمة مسبار بلاده القمري

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن مهمة المسبار الصيني "تشانغ إيه – 5" الناجحة في جمع ونقل التربة القمرية إلى الأرض، نجاح كبير، وخطوة ضخمة لعلوم الفضاء الصينية.

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وكانت وحدة إعادة الدخول الخاصة بمسبار الاستكشاف القمري الصيني "تشانغ إيه – 5" الذي تم إطلاقه في 24 نوفمبر هبطت بنجاخ حاملة عينات من التربة القمرية في منطقة بمنغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وقال الرئيس الصيني في برقية تهنئة وجهها إلى مركز قيادة مهمة استكشاف القمر: "بعد أن علمت بأخبار النجاح الكامل لمهمة تشانغ إيه – 5، أهنئكم بصدق نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومجلس الدولة، واللجنة العسكرية المركزية، وأنقل تحياتي الصادقة. كانت مهمة تشانغ إيه – 5 هي الأصعب بالنسبة لبلدنا".

يذكر أن الصين أطلقت صباح يوم 24 نوفمبر، المسبار "تشانغ إيه – 5" وفي 1 ديسمبر هبط في منطقة على الجانب المنير من القمر وتم جمع التربة القمرية خلال اليومين التاليين، باستخدام جهاز حفر ومناور مع دلو مثبت على وحدة الهبوط.

واستغرقت هذه المهمة بأكملها 23 يوما، وأوصل المسبار حوالي اثنين كلغم من التراب القمري إلى الأرض.

وتعد هذه المركبة الفضائية الأولى منذ 44 عاما التي يتم إرسالها من أجل جلب تربة القمر.

وأصبحت الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي التي تتمكن من تنفيذ مثل هذه المهمة.

المصدر: نوفوستي