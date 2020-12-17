فيتنام: علاقاتنا التجارية مع إيران قانونية ونأسف للعقوبات الأمريكية ضد إحدى شركاتنا

أبدت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم الخميس، أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة فيتنامية فيما يتعلق بنقل منتجات بترولية من إيران.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لي ثي ثو هانغ، في مؤتمر صحفي إن "العلاقات التجارية بين فيتنام وإيران شفافة وقانونية".

وأضاف "أن فيتنام تحترم قرارات الأمم المتحدة احتراما كاملا وتتعامل مع أي انتهاكات وفقا لذلك".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تشمل على وجه الخصوص شركتين مقرهما في الإمارات.

وتستهدف العقوبات الجديدة، حسب بيان صدر عن الخزانة، أربع شركات تتخذ اثنتان منها مقرا لهما في الشارقة (ALPHA TECH TRADING FZE وPETROLIANCE TRADING FZE) والأخريان في الصين (Petrochem وDonghai)، بالإضافة إلى مؤسسة نقل الغاز والكيميائيات الفيتنامية ومديرها التنفيذي، فو نغوك فونغ.

المصدر: رويترز+RT