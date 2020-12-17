فيتنام تبدأ التطعيم التجريبي للمتطوعين بلقاح مضاد لكوفيد-19 من إنتاجها

قالت وكالة الأنباء الحكومية الفيتنامية، إن عمليات التطعيم التجريبي للمتطوعين بلقاح مضاد لكوفيد-19، من الإنتاج المحلي، بدأت في البلاد اليوم.

وأضافت الوكالة القول، إنه يتم تطعيم المتطوعين في جامعة الطب العسكرية في هانوي.

وذكرت الوكالة، أنه يجري خلال ذلك استخدام لقاح Nanocovax من إنتاج شركة الأدوية الفيتنامية "نانوجين".

في عام 2020، باشرت ثلاث شركات تصنيع لقاحات فيتنامية، العمل الدؤوب لتصميم وإنتاج لقاحات ضد كوفيد-19. وفي الفترة الأخيرة، تم إنجاز اختبارها جميعا على الحيوانات.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أنه بالتزامن مع العمل في مجال اللقاح الخاص بها، تواصل فيتنام التعاون مع الشركات المصنعة الأجنبية للقاحات، من أجل شراء أدويتها، وبدء تطعيم السكان في الوقت المناسب.

منذ بداية الوباء في فيتنام، أصيب 1405 أشخاص بعدوى فيروس كورونا، وتعافى 1252 شخصا، وتوفي 35 شخصا.

المصدر: نوفوستي