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الهند تجري تجربة إطلاق لصاروخين قصيري المدى

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الهند تجري تجربة إطلاق لصاروخين قصيري المدى
AFP
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أجرت الهند يوم الأربعاء تجارب إطلاق ناجحة لصاروخين باليستيين محليين قصيري المدى من طراز "Prithvi-2" في موقع للتجارب بولاية أوديشا الشرقية.

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ونقلت وكالة أنباء "ANI" عن ممثلي مؤسسة البحث والتطوير الدفاعي الهندية قولهم: "اجتاز اختبار إطلاق (Prithvi-2) الاختبارات بنجاح وتم إثبات جميع القياسات".

ويوصف هذا النوع من الصواريخ الهندية قصيرة المدى بأنها أحادية المرحلة وتعمل بالوقود السائل ومداها يصل إلى 350 كلم، وتطلق من منصة متحركة، وهي قادرة على إيصال شحنات نووية، ويتراوح وزن القسم الحربي من الصاروخ  بين 500 إلى 1000 كغم.

وأجريت التجارب الصاروخية السابقة في الهند يوم 1 ديسمبر، ونفذت حينها القوات البحرية في مياه جزيرتي أندامان ونيكوبار تجارب أطلقت خلالها صواريخ مجنحة أسرع من الصوت مضادة لسفن من طراز "BrahMos".

يشار إلى أن هذا النوع من الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت، من إنتاج الشركة المشتركة الهندية الروسية  "براموس إيروسبيس"، وقامت بتصميمه شركتان روسيتان متخصصتان.

وتوجد أنواع مختلفة من هذا الصاروخ في صنوف القوات المساحة الهندية، الجوية والبحرية والبرية.

المصدر: تاس

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