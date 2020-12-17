لأول مرة منذ بدء الوباء طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد

قالت قناة NHK اليوم، إن سلطات طوكيو رفعت استعداد المؤسسات الطبية العامة، إلى أعلى مستوى، لأول مرة منذ بدء وباء كوفيد-19.

وبحسب القناة التلفزيونية، تم اكتشاف 822 حالة إصابة بكوفيد-19 يوم الخميس في طوكيو، وكان هذا المؤشر قبل يوم من ذلك 678 حالة.

وتم تسجيل أكثر من 48000 حالة إصابة بالفيروس في طوكيو، ولا تزال منطقة العاصمة طوكيو، الأكثر تضررا من العدوى في اليابان.

على هذه الخلفية، أعلنت اللجنة الاستشارية في طوكيو، التي تضم مجموعة من علماء الأوبئة ومسؤولي الصحة، أن المنظومة الطبية في العاصمة على شفا أزمة، وأن الزيادة في عدد المرضى المصابين بكوفيد-19، تجعل من الصعب تقديم مساعدات طبية أخرى.

وذكرت القناة، أنه تم اكتشاف 2993 حالة إصابة في اليابان في اليوم السابق، وتوفي بسبب المرض، 53 شخصا.

في المجموع، خلال الوباء، تم تشخيص المرض لدى 187725 شخصا في اليابان، وتوفي 2755 بسببه.

المصدر: إنترفاكس









