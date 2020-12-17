 
مباشر
عاجل
بوتين: الاقتصاد الروسي انخفض هذا العام بنسبة أقل من الدول الأوروبية

روحاني: يجب العمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها

أخبار العالم

روحاني: يجب العمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdmw

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "علينا أن نعمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها في الوقت ذاته".

إقرأ المزيد
خامنئي: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الرد الأقوى على اغتيال سليماني
خامنئي: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون الرد الأقوى على اغتيال سليماني

وأضاف روحاني خلال مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية عبر تقنية الفيديو "أنه لا ينبغي تأجيل إلغاء العقوبات الأمريكية ولو لساعة واحدة والحكومة ستوظف كل طاقتها لذلك".

وقال روحاني "أؤكد للشعب الإيراني أن مقاومته وصموده سيجبران العدو على الاستسلام".

وتابع "صمود إيران لثلاث سنوات سيؤدي إلى إخضاع الإدارة الأمريكية المقبلة ورفع العقوبات والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي".

وأضاف روحاني "نؤكد على دعوة المرشد إلى الوحدة الوطنية لأنها تصنع لنا القوة الوطنية وتجبر الآخرين على الخضوع أمام حقوق إيران".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا