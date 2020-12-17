هولندا تؤكد صحة ادعاءات "هاكر أخلاقي" عن اختراقه حساب ترامب وترفض معاقبته!

أكدت النيابة الهولندية صحة ادعاءات الخبير في شؤون الأمن السيبراني، فيكتور جيفيرز، الذي أعلن في أكتوبر الماضي أنه نجح في اختراق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تويتر".

وأشارت النيابة، حسب تقرير نشرته "بي بي سي" أمس الأربعاء، إلى أن جيفيرز نجح في الولوج إلى حساب ترامب من خلال تخمين كلمة المرور الخاصة به، وهي "MAGA2020!".

وقرر المدعون الهولنديون عدم معاقبة الخبير في الشؤون السيبرانية، مفسرين بأن أفعاله جاءت "بدوافع أخلاقية".

وسبق أن أعلن جيفيرز في 22 أكتوبر الماضي أنه تمكن من الوصول إلى حساب ترامب في "تويتر" ونشر صورة تثبت صحة هذه الادعاءات، لكن البيت الأبيض في ذلك الحين نفى أن يكون حساب الرئيس اخترق، فيما لفت موقع "تويتر" إلى غياب الأدلة على ذلك.

وجدد "تويتر" هذا الموقف في بيان أصدره تعقيبا على التطورات الأخيرة في القضية المدوية، قائلا: "لقد نفذنا بشكل استباقي إجراءات تأمين الحساب لمجموعة معينة من حسابات تويتر البارزة والمتعلقة بالانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع الفيدرالية للحكومة".

وأعرب جيفيرز عن ارتياحه التام إزاء هذه النتيجة، قائلا إن الأمر لا يتعلق بجهوده فحسب بل وبـ"جميع المتطوعين الذين يبحثون عن نقاط الضعف في الإنترنت".

وأوضح الباحث خلال استجوابه للشرطة الهولندية أنه كان يحقق في مدى أمان حسابات مرشحين بارزين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بسبب العواقب الوخيمة المحتملة لاختراقها قبيل يوم الاقتراع، وأكد امتلاكه كثيرا من الأدلة على الاختراق، علاوة على ما تم نشره.

وأشارت الشرطة الهولندية إلى أنها أرسلت نتائج تحقيقاتها في الموضوع إلى السلطات الأمريكية.

وكان جيفرز قد ادعى في وقت سابق من العام الجاري أن باحثين آخرين مختصين بالأمن السيبراني استطاعوا الدخول إلى حساب ترامب في عام 2016 باستخدام كلمة مرور "yourefired" مرتبطة بحسابات أخرى للرئيس على موقع تواصل اجتماعي آخر.

المصدر: بي بي سي