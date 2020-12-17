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ترامب ينشر فيديو عن "عملية تزوير واسعة في الانتخابات"

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ترامب ينشر فيديو عن
AFP
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو في حسابه عبر موقع "تويتر" مدعيا مرة أخرى حصول "عملية تزوير واسعة في الانتخابات الأمريكية".

وورد في الفيديو الذي أعدته حملة ترامب أن "الرئيس خلق ملايين الوظائف وأنقذ الاقتصاد من وباء عالمي كما قاد اكتشاف لقاح للوباء.. وفي المقابل كافأه المواطنون الأمريكيون بأكثر من 74 مليون صوتا... لكن شيئا ما حدث، سارعت بعض الولايات إلى بطاقات الاقتراع عبر البريد، وهي وصفة للتزوير".

وادعى ترامب في الفيديو أن "الأموات صوتوا في هذه الانتخابات وأضيفت أوراق اقتراع تحمل اسم بايدن في منتصف الليل"، مضيفا: "الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة ويستحق انتخابات نزيهة وعملية فرز نزيهة".

وقد وضع "تويتر" إشارة تحذيرية على الفيديو، قائلا إن المعلومات الواردة فيه حول عملية تزوير هي موضع نقاش.

المصدر: RT

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