قناة: الاستخبارات الأمريكية تؤجل نشر تقرير عن التأثير على الانتخابات

قالت قناة "فوكس نيوز"، إن الاستخبارات الأمريكية ستؤجل نشر تقرير عن التأثير الأجنبي على الانتخابات الرئاسية في البلاد، وسط جدل حول ما إذا كانت الصين قد حاولت القيام بذلك.

ونقلت القناة عن بعض المصادر، أن نشر التقرير كان متوقعا يوم الجمعة، لكن كما أشارت هذه المصادر، هناك خلاف داخل أوساط الاستخبارات حول ما يجب أن يتضمنه.

وبحسب المصادر، يعتقد بعض كبار محللي الاستخبارات، أن الصين كانت تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية، لكن آخرين يعتقدون عكس ذلك.

وقالت مساعدة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في حديث للقناة: "قامت مجموعة من الكوادر المختصة اليوم، بإبلاغ مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، بأن أوساط الاستخبارات لن تلتقي في 18 ديسمبر - الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لتقديم تقييم سري من جانب الاستخبارات، للتهديدات الخارجية للانتخابات في الولايات المتحدة 2020".

في وقت سابق قال راتكليف، إنه لم تكن توجد لدى "الخصوم الأجانب" إمكانية للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وفي أكتوبر، زعم المذكور بأن معلومات متعلقة بسجلات الناخبين الأمريكيين سقطت في أيدي روسيا وإيران، اللتين وفقا له، تحاولان التأثير على هذه الانتخابات.

المصدر: نوفوستي