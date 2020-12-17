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الأرجنتين: 6.8 ألف إصابة جديدة و162 وفاة بكورونا

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الأرجنتين: 6.8 ألف إصابة جديدة و162 وفاة بكورونا
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيل 6843 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و162 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة يوم الأربعاء، إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس بلغ مليونا و517 ألفا و46 شخصا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 41365 حالة.

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وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في الأرجنتين مليونا و347 ألفا و914 شخصا.

يذكر أن الأرجنتين سجلت أول إصابة بفيروس كورونا يوم 3 مارس الماضي، وفرضت قيودا على مختلف الأنشطة في البلاد اعتبارا من 20 مارس.

المصدر: تاس

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