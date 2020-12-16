فيروس كورونا يحد من عدد الضيوف في مراسم تنصيب بايدن

أعلن الكونغرس الأمريكي أن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس، دفع إلى الحد من عدد الضيوف في مراسم تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

وجاء في بيان للجنة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لشؤون مراسم التنصيب، أن الوضع الصحي والوبائي دفع باللجنة إلى اتخاذ "قرار صعب" والحد من عدد ضيوف الشرف في مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحاضرين في تلة الكابيتول في أثناء مراسم التنصيب سيكون مماثلا لعدد المستمعين إلى خطاب الرئيس حول "حالة الاتحاد" داخل مقر الكونغرس.

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ولفتت إلى أنه تقليديا يتم توزيع ما يصل إلى 200 ألف تذكرة لحضور مراسم التنصيب، ولكن في عام 2021 ستوجه الدعوة لأعضاء الكونغرس فقط مع السماح بحضور ضيف واحد مع كل عضو في الكونغرس، وذلك دون إمكانية تسليم التذكرة إلى أي شخص ثالث.

وفي وقت سابق نشر التنبيه بشأن تقليص عدد الصحفيين الذين سيحصلون على الاعتماد لتغطية مراسم تنصيب الرئيس.

المصدر: تاس