الجيش الإسرائيلي سيبدأ بتلقيح جنوده ضد كورونا في أواخر يناير

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أنه سيبدأ في تطعيم جنوده ضد فيروس كورونا في نهاية شهر يناير المقبل.

وأوضح الجيش في بيان أنه يتم التحضير لحملة التطعيم مع وزارة الصحة ووفقا لتوصياتها، على أن يكون الطاقم الطبي في الجيش أول من يتلقى اللقاح، يليه أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم يواجهون مخاطر متزايدة، بما في ذلك الوحدات القتالية ووحدات الدعم والطيارين وكبار القادة.

وذكر أنه "سيتم نقل الجنود من قواعدهم إلى مراكز التطعيم بشكل منظم، على أن يكون أفيف كوتشافي أول جندي يتم تلقيحه ليكون مثالا يحتذى به لبقية الجيش".

وسيتم يوم السبت، سيتم إعطاء اللقاح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي ادلشتاين، على أن يأخذ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اللقاح يوم الأحد.

المصدر: "i24news"