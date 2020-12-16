اليونان تعول على مساعدة واشنطن في علاقاتها "الصعبة" مع تركيا

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعول على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة في ظروف التوتر السائد في علاقاتها مع تركيا.

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وخلال مؤتمر عبر الفيديو حول شؤون جنوب شرق أوروبا وشرق المتوسط، قال ديندياس ردا على سؤال عن توقعاته من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن: "أولا، الرئيس بايدن وفريقه في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي أشخاص أصحاب خبرات غنية وتعتبرهم اليونان أصدقاء لها".

وأشار إلى أن أعضاء فريق بايدن يعرفون منطقة البلقان تمام المعرفة وهم "على دراية بمحتوى العلاقات اليونانية التركية، لذا فإننا نتوقع أن يكونوا على علم بالواقع منذ اليوم الأول ويساعدوا لنا في حل العقد التي من الصعب جدا حلها بيننا وبين تركيا". وأضاف: "نحن نعول كثيرا على التعاون مع إدارة بايدن الجديدة".

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واعتبر الوزير أن فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا كان ضروريا، وذلك "ليس لمعاقبة تركيا فليس هذا مقصدنا، إنما كأسلوب للإشارة إلى أن تركيا تجاوزت الحدود، وذلك ليس فقط في اقتنائها منظومة إس-400 التي من شأنها، بالمناسبة، تعريض أفراد قوات الدول الأعضاء في الناتو للخطر في المستقبل، بل في تصرفاتها العامة في المنطقة التي نعيش فيها، أي في شرق المتوسط والقوقاز وليبيا وسوريا والعراق".

وذكر ديندياس أنه يعتبر نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، "صديقا" له، لكنه استبعد إمكانية عقد لقاء بينهما في الظروف الراهنة، مضيفا أن على تركيا "وقف استفزازاتها" كشرط لا بد منه لبدء "الحوار المثمر" بين أثينا وأنقرة.

المصدر: نوفوستي