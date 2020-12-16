الولايات المتحدة.. اتهام كيني بالتخطيط لتنفيذ هجوم على غرار اعتداءات 11 سبتمبر

كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن لائحة اتهام بحق رجل كيني، حاول شن هجوم على غرار هجمات 11 سبتمبر نيابة عن "حركة الشباب الإرهابية"، مؤكدة أن الكيني محتجز حاليا بدون كفالة.

وقد تم نقل تشولو عبدي عبد الله (30 عاما) الذي تم القبض عليه في الفلبين في عام 2019، إلى الولايات المتحدة بتهمة التآمر لاختطاف طائرة وصدمها بأحد المباني على غرار حادثة 11 سبتمبر.

وخلال جلسة استماع جرت عبر الفيديو في محكمة مانهاتن الفيدرالية، أكد عبد الله براءته من التهم الموجهة إليه.

وقال ممثلو الادعاء إن عبد الله تلقى تدريبا على الطيران في الفلبين وحصل على رخصة طيار استعدادا لشن الهجوم.

وذكروا أن عبد الله بدأ التخطيط للهجوم في عام 2016 بتوجيه من قائد في حركة الشباب شارك في التخطيط لهجوم مميت في 2019 على فندق في نيروبي الكينية.

المصدر: "CBS"