بريطانيا: محادثات التجارة بشأن "بريكست" ستستمر في الأيام المقبلة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن استدعاء المشرعين بوقت مبكر من الأسبوع المقبل لإقرار الصفقة التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا تم التوصل إليها.

وأوضح المكتب في بيان أن البرلمان سيبدأ عطلة عيد الميلاد التقليدية يوم الخميس بعد الانتهاء من جميع التشريعات المطلوبة لنهاية الفترة الانتقالية الحالية لـ"بريكست"، مشيرا إلى محادثات التجارة بشأن "بريكست" ستستمر في الأيام المقبلة.

وذكر أنه "في الوقت الحالي لا يوجد وقت للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ونتوقع أن تستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة"، مضيفا: "سنستدعي النواب أعضاء البرلمان للتشريع لصفقة إذا تم تأمينها. قد يكون هذا الاستدعاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وسيحتاج البرلمان إلى إعطاء المشرعين إشعارا قبل 48 ساعة لأي استدعاء لهم.

المصدر: "رويترز"