السجن لمدد تراوح بين أربع سنوات والمؤبد لمدانين في الاعتداء على شارلي ايبدو

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوح بين أربع سنوات والمؤبد لمدانين في الاعتداءات على منطقة باريس في يناير 2015.

وقضت بالسجن 30 عاما للمتهم الرئيسي علي رضا بولات بعد إدانته بتهمة "التواطؤ" في الجرائم الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي واستهدفت مجلة شارلي ايبدو الساخرة ومتجرا يهوديا.

وحكمت على حياة بومدين زوجة أميدي كوليبالي المتوارية، بالعقوبة نفسها لدورها في التحضير للاعتداءين.

وقتل في الهجمات 17 شخصا، بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو، في السابع من يناير، وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من يناير، واثنان من رجال الشرطة سقطا على هامش هذه الهجمات.

لكن ممثلي الادعاء العام أكدوا أن هؤلاء الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من يناير 2015، كانوا "لا شيء" بدون المتهمين الذين يحاكمون حاليا. وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.

المصدر: "أ ف ب"