محكمة تدين غيابيا زوجة أحد منفذي الهجوم على "شارلي إبدو" بجرائم تتعلق بالإرهاب

أدانت محكمة فرنسية يوم الأربعاء، غيابيا، حياة بومدين، الزوجة السابقة لمتشدد قتل أربعة في هجوم عام 2015 على متجر للأطعمة اليهودية، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت حياة زوجة لأميدي كوليبالي، الذي كان هو نفسه شريكا للمسلحين المسؤولين عن الهجوم الدامي على مقر مجلة "شارلي إبدو" الساخرة في باريس في يناير 2015.

وقتل كوليبالي شرطية بالرصاص بعد 24 ساعة من هجوم شارلي إبدو.

وبعد يوم من الهجوم، قتلت قوات الأمن كوليبالي خلال حصار لمتجر للأطعمة اليهودية في التاسع من يناير.

ويُعتقد بأن حياة على قيد الحياة وهاربة بعد إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها في سوريا، حيث انضمت إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: وكالات