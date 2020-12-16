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المكسيك تجري تغييرات على قانون الأمن وترفع الحصانة عن العملاء الأجانب

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المكسيك تجري تغييرات على قانون الأمن وترفع الحصانة عن العملاء الأجانب
Reuters
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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أقر مجلس النواب المكسيكي تغييرات على قانون الأمن شدد بموجبه القواعد التي تحكم وكلاء إنفاذ القانون الأجانب وأجبرهم على تبادل المعلومات التي يجمعونها مع المسؤولين المكسيكيين.

والتغييرات التي حظيت بدعم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ستؤثر على أولئك الذين يوصفون بأنهم "عملاء أجانب" مثل ضباط الشرطة وعملاء مكافحة المخدرات وعناصر الاستخبارات المرسلين من الخارج إلى المكسيك للمساعدة في مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

والنقاط الأساسية التي جرى تعديلها، رفع الحصانة عن العملاء الأجانب كما سيطلب منهم مشاركة أي معلومة يحصلون عليها مع الحكومة المكسيكية.

كما سيتعين على المسؤولين المكسيكيين الحصول على إذن قبل مقابلة العملاء الأجانب وتقديم تقرير مكتوب بالمواضيع التي تمت مناقشتها.

وقد  حذر المدعي العام الأمريكي وليام بار من أن تمرير هذا القانون سيجعل التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك "أكثر صعوبة".

المصدر: BBC

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