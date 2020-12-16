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هاريس: لن تكون هناك عقوبات على عدم وضع الكمامات في عهد بايدن

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هاريس: لن تكون هناك عقوبات على عدم وضع الكمامات في عهد بايدن
Reuters JPR
نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس
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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، إن إدارة جو بايدن لن تسعى لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة واقية، على الرغم من مطالبته سابقا بارتدائها في جميع أنحاء البلاد.

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وأضافت في حديثها مع شبكة "إيه بي سي": "لا توجد هناك عقوبة، لكن بايدن يقول بصفته زعيما: رجاء اعملوا معي جميعا. فلترتدوا جميعا أقنعة في الـ100 يوم الأولى وسترون النتائج".

وكان بايدن أعلن عزمه الطلب من الأمريكيين، اعتبارا من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وضع الكمامات لمدة 100 يوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه "حال تسلمه السلطة سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في الأماكن الفيدرالية ووسائل المواصلات التي تخدم بين الولايات سواء الباصات أو الطائرات".

وقال إنه يجب "وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا في مستوى العدوى".

المصدر: The Hill

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