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البرتغال تعلن أنه سيكون لديها ما يكفي من لقاحات كورونا لجميع السكان

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البرتغال تعلن أنه سيكون لديها ما يكفي من لقاحات كورونا لجميع السكان
Reuters FRANCIS MASCARENHAS
عبوات للقاح ضد كورونا
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أكد رئيس فريق التلقيح البرتغالي، فرانسيسكو راموس، اليوم الأربعاء، أن بلاده سيكون لديها ما يكفي من اللقاحات ضد فيروس كورونا، لتلقيح جميع السكان.

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وأشار إلى أنه "لن يتم إجبار أي شخص على أخذ اللقاح المضاد للفيروس".

وأعلنت الحكومة البرتغالية، في وقت سابق، أنها ستخفف قيود احتواء فيروس كورونا خلال فترة أعياد الميلاد، حتى يتمكن المواطنون من زيارة ذويهم.

وأضافت الحكومة أن إجراءات العزل سيتم تعزيزها مجددا بعدها بأيام لمنع أي احتفالات في ليلة رأس السنة الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أنطونيو كوستا للصحفيين أن حظر السفر المحلي لن يفرض بين 23 و26 ديسمبر، لكن الحركة بين المناطق البرتغالية ستمنع مرة أخرى عشية رأس السنة الجديدة.

وشدد على أنه لن يسمح بأي حفلات عبر الشوارع في 31 ديسمبر، وستقتصر التجمعات في الهواء الطلق على 6 أشخاص كحد أقصى، على أن يعود الجميع إلى منازلهم بحلول الساعة 2 فجرا.

المصدر: "رويترز"

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