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لافروف: الاتحاد الأوروبي يظهر عدم استعداده لتطبيع العلاقات مع روسيا

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لافروف: الاتحاد الأوروبي يظهر عدم استعداده لتطبيع العلاقات مع روسيا
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي كهيكل غير مستعد لتطبيع العلاقات مع روسيا.

وقال الوزير الروسي، عقب اجتماعه مع نظيره وزير الخارجية الكرواتي، جوردان رادمان: "لقد تطرقنا إلى وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية. تقييمنا واضح، جميع الحقائق تظهر أن الاتحاد الأوروبي كهيكل غير مستعد لعلاقات طبيعية مع روسيا الاتحادية".

وأكد لافروف أن "هذا لا يمنعنا على الإطلاق من تطوير علاقات جيدة وفعالة ومتساوية مع زملائنا أصدقائنا الكروات".

المصدر: تاس

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