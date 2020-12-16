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المفوضية الأوروبية: الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في المفاوضات مع بريطانيا

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المفوضية الأوروبية: الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في المفاوضات مع بريطانيا
Reuters DADO RUVIC
علم الاتحاد الأوروبي على زجاج مكسور والعلم البريطاني في صورة توضيحية
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رأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن "الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة"، بشأن المفاوضات مع بريطانيا حول اتفاق تجاري لما "بعد بريكست".

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وذكرت أنها "لا يمكنها القول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا أم لا".

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي: "وجدنا سبيلا للتقدم في كل القضايا، باستثناء قضيتين معلقتين، هما الفرص المتكافئة، ومناطق صيد الأسماك".

وأضافت: "يسعدني أن أعلن أن القضايا المتعلقة بالحوكمة قد حلت الآن بدرجة كبيرة، والأيام القادمة ستكون حاسمة".

في حين علقت حول قضية مصائد الأسماك قائلة: "في ما يتعلق بمناطق صيد الأسماك، النقاش ما زال صعبا للغاية"، مؤكدة تعهدها بمواصلة التفاوض.

جدير بالذكر أن الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول مصائد الأسماك، هو الأشد تعقيدا في المفاوضات بشأن اتفاق التجارة لما "بعد بريكست"، حيث تشير فون دير لاين إلى أنه قد "لا يتم التوصل لاتفاق بشأنه".

ومن جانبها، تصر المملكة المتحدة على السيطرة على مياهها، في حين يريد الاتحاد الأوروبي حرية دخول دوله لمناطق صيد الأسماك البريطانية.

المصدر: "رويترز"

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