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ترامب يعلن أنه من السابق لأوانه "الاستسلام" ويحث الجمهوريين على "القتال"

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ترامب يعلن أنه من السابق لأوانه
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قل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بعد اعتراف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، إنه من السابق لأوانه الاستسلام.

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إلى ذلك كتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حلفاء ترامب ينتقدون ميتش ماكونيل لتهنئته بايدن.. من السابق لأوانه الاستسلام. يجب على الجمهوريين أن يتعلموا القتال أخيرا. الناس غاضبون! ".

ونشر ترامب على حسابه في "تويتر" نتائج استطلاع دون ذكر مصدره، يزعم فيه أن معظم الناخبين الجمهوريين يعتقدون بتزوير الانتخابات، قائلا، "استطلاع: 92٪ من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات كانت مزورة!".

وكان ماكونيل قد أقر بنتائج انتخاب جو بايدن من قبل "المجمع الانتخابي" وهنأه كرئيس للولايات المتحدة، كما دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ زملائه أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم الطعن في نتائج الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس للموافقة عليها.

المصدر: نوفوستي

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