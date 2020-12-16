ترامب يعلن أنه من السابق لأوانه "الاستسلام" ويحث الجمهوريين على "القتال"

قل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بعد اعتراف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، إنه من السابق لأوانه الاستسلام.

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إلى ذلك كتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حلفاء ترامب ينتقدون ميتش ماكونيل لتهنئته بايدن.. من السابق لأوانه الاستسلام. يجب على الجمهوريين أن يتعلموا القتال أخيرا. الناس غاضبون! ".

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

ونشر ترامب على حسابه في "تويتر" نتائج استطلاع دون ذكر مصدره، يزعم فيه أن معظم الناخبين الجمهوريين يعتقدون بتزوير الانتخابات، قائلا، "استطلاع: 92٪ من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات كانت مزورة!".

Poll: 92% of Republican Voters think the election was rigged! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

وكان ماكونيل قد أقر بنتائج انتخاب جو بايدن من قبل "المجمع الانتخابي" وهنأه كرئيس للولايات المتحدة، كما دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ زملائه أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم الطعن في نتائج الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس للموافقة عليها.

المصدر: نوفوستي