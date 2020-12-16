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مجموعة من اليهود يحيون طقوس البلوغ في الإمارات (فيديو)

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مجموعة من اليهود يحيون طقوس البلوغ في الإمارات (فيديو)
twitter.com/IsraelintheGulf
طقوس البلوغ
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شهدت الإمارات إحياء حفل ديني يهودي مشهور، يطلق عليه تسمية طقوس البلوغ، أو "بار متسفا".

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ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، فيديو لمجموعة من الأشخاص وهم يحتفلون، وعلقت: "طقوس حفل البلوغ، بار متسفا، حفل يهودي ديني في الإمارات".

و"بار متسفا" هو حفل يهودي ديني، يقام عند بلوغ الشاب اليهودي 13 من عمره، أي عندما يعتبر مكلفا بأداء جميع الفرائض المفروضة عليه، حسب الشريعة اليهودية "الهالاخاه".

وهذا الحفل يتم الالتزام به في جميع الطوائف اليهودية، وهو شائع حتى لدى اليهود العلمانيين.

المصدر: RT

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