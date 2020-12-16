باريس تغرم بسبب تعيين عمدتها عددا كبيرا من النساء في مناصب إدارية!

سخرت عمدة باريس، آن هيدالغو، من قرار تغريم مدينة باريس 90 ألف يورو، بعد "تعيينها عددا كبيرا جدا من النساء في مناصب إدارية".

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وقالت هيدالغو في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، أرفقتها بفيديو لها خلال جلسة رسمية: "11 امرأة و 5 رجال.. تم تغريم مدينة باريس 90 ألف يورو بسبب تعيين عدد كبير من النساء في مناصب إدارية".

وأضافت: "من الواضح أن هذه الغرامة سخيفة، وغير عادلة، وغير مسؤولة، وخطيرة"، وتابعت: "مع مساعدي والمديرين ورؤساء المجموعات، سنأخذ هذا الشيك إلى وزير الخدمة العامة".

وأشارت العمدة إلى أنه: "يجب تعزيز النساء بتصميم وقوة، لأن الفارق في كل مكان في فرنسا لا يزال كبيرا جدا".

11 femmes, 5 hommes... La Ville de Paris a été condamnée à 90.000 euros d'amende parce que trop de femmes directrices ont été nommées.



Avec mes adjointes, les directrices et les présidentes de groupe, nous irons donc porter ce chèque à la Ministre de la Fonction publique. pic.twitter.com/yMDAeH86eS — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 15, 2020

المصدر: RT