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باريس تغرم بسبب تعيين عمدتها عددا كبيرا من النساء في مناصب إدارية!

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باريس تغرم بسبب تعيين عمدتها عددا كبيرا من النساء في مناصب إدارية!
Reuters
عمدة باريس آن هيدالغو
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سخرت عمدة باريس، آن هيدالغو، من قرار تغريم مدينة باريس 90 ألف يورو، بعد "تعيينها عددا كبيرا جدا من النساء في مناصب إدارية".

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وقالت هيدالغو في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، أرفقتها بفيديو لها خلال جلسة رسمية: "11 امرأة و 5 رجال.. تم تغريم مدينة باريس 90 ألف يورو بسبب تعيين عدد كبير من النساء في مناصب إدارية".

وأضافت: "من الواضح أن هذه الغرامة سخيفة، وغير عادلة، وغير مسؤولة، وخطيرة"، وتابعت: "مع مساعدي والمديرين ورؤساء المجموعات، سنأخذ هذا الشيك إلى وزير الخدمة العامة".

وأشارت العمدة إلى أنه: "يجب تعزيز النساء بتصميم وقوة، لأن الفارق في كل مكان في فرنسا لا يزال كبيرا جدا".

المصدر: RT

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