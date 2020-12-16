بايدن يرشح رسميا مثلي الجنس بيت بوتيدجيدج لمنصب وزير النقل ويصفه بالقائد والوطني

امتدح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مرشحه لمنصب وزير النقل، مثلي الجنس، بيت بوتيدجيدج، واصفا إياه بأنه "قائد ووطني".

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وقال بايدن إن بيت بوتيدجيدج "قائد، ووطني وإنسان يمكن أن يحل المشكلات. أنا أدفع به لمنصب وزير النقل".

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بأن يشكل "الوزارة الأكثر تنوعا، عرقا ولونا وجنسا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بأن الرئيس المنتخب، جو بايدن، سيعين منافسه الديمقراطي السابق في الانتخابات الحزبية التمهيدية إلى السباق الرئاسي، بيت بوتيدجيدج، وزيرا للنقل، في خطوة سيصبح من خلالها إذا تمت، أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.

ويبلغ بوتيدجيدج من العمر 38 عاما، وهو رئيس سابق لبلدية ساوث بند، في ولاية إنديانا، وكان خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مرشّحا مغمورا، لكنّه سرعان ما حقّق شعبية واسعة قبل أن ينسحب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور الديمقراطي اليساري، بيرني ساندرز.

ويُطلق على هذا السياسي الأمريكي المرشح لتولي وزارة النقل في إدارة بايدن المقبلة، لقب "العمدة بيت"، واختيار بايدن له، يشير إلى أنه سيوكل إليه قسما كبيرا من مشروعه الخاص بتجديد البنية التحتية في البلاد.

إلى ذلك، رأت منظمة "فيكتوري إنستيتيوت" الداعمة لتولي شخصيات من الأقليات الجنسية مناصب تنفيذية أن "العمدة بيت" سيصبح في حال إقراره "أول شخص يجاهر بانتمائه إلى مجتمع الميم (المثليين) يعيَّن في منصب دائم في الإدارة الرئاسية".

المصدر: أ ف ب