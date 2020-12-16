مجلة أمريكية تصف إطلاق صواريخ "بولوفا" الروسية بأنها بمثابة "معاينة لنهاية الحضارة"

وصفت مجلة "Popular Mechanics" الأمريكية عملية إطلاق صواريخ "بولافا" من الغواصة الروسية "فلاديمير مونوماخ"، التي جرت مؤخرا من بحر أوخوتسك، بأنها بمثابة "معاينة لنهاية الحضارة".

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ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن صواريخ "بولافا" الروسية التي يتم إطلاقها من بحر أوخوتسك يمكن أن تصل إلى معظم الولايات المتحدة غربي نهر المسيسيبي، فيما يمكن في الوقت نفسه للصواريخ الروسية التي يتم إطلاقها من البحر الأبيض أن تصل إلى أراضي الولايات المتحدة شرق هذا النهر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 12 ديسمبر أن الغواصة النووية "فلاديمير مونوماخ" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي أطلقت أربعة صواريخ باليستية من طراز "بولافا" من بحر أوخوتسك.

وأفيد في هذا الصدد بأن صواريخ "بولافا" أطلقت من موقع الغواصة تحت الماء، وبلغ مدى الإطلاق أكثر من 5.5 ألف كم.

المصدر: تاس