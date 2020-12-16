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دراسة إيطالية تكشف عن المدينة الأكثر تغلغلا للمافيا شمال البلاد

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دراسة إيطالية تكشف عن المدينة الأكثر تغلغلا للمافيا شمال البلاد
Reuters
دراسة إيطالية تكشف عن المدينة الأكثر تغلغلا للمافيا شمال البلاد
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أظهرت دراسة إيطالية أن إمبيريا (مقاطعة ليغوريا) هي البلدية الوحيدة في شمال البلاد، المدرجة بين العشرة الأوائل في تصنيف مؤشر نفاذية الجريمة المنظمة (IPCO).

وانبثق عن بحث لمعهد "إيوريسبيس" الإحصائي الذي تم إجراؤه في إطار التفاهم مع المديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب وتم تقديمه اليوم في روما، أن "المدينة الليغورية هي الثامنة في الترتيب، كما أن هناك بلديات أقل تعرضا للجريمة المنظمة في مقاطعات لومبارديا، فريولي فينيتسيا جوليا، كمونتزا، بريانتزا، كومو، أوديني، بوردينوني وليكّو".

وأشارت الدراسة إلى أن محافظة روما تشهد زيادة في مستوى نفاذية الجريمة المنظمة بمقدار 3.28 نقطة، مما يجعلها تقفز في الترتيب 44 مركزا.

وأوضحت أيضا أن محافظة ميلانو ليست أفضل حالا، حيث ارتفع مستواها بمقدار 2.57 نقطة لتعتلي المركز الـ39.

وتابعت الدراسة: "أما المدن الأخرى التي تظهر قيمًا متزايدة في تغلغل الجريمة، فهي كييتي (+2.08) وكذلك بلديتا سيراكوز وميسينا الصقليتان، اللتان لا تتمتعان بقيم متزايدة فقط، بل عالية أيضا، مما يكشف عن وضع حساس لمقاطعة صقلية، حيث شهدت باليرمو وأغريجنتو أيضا زيادة في نفاذية الجريمة المنظمة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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