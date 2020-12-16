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المتحدث باسم نتنياهو: إيدي كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية

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المتحدث باسم نتنياهو: إيدي كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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علق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، على تصنيف إيدي كوهين مستشارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال أوفير جندلمان في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء، "سألوني عن المدعو إيدي كوهين الذي تعرفه بعض وسائل الإعلام العربية كأنه مستشار لرئيس الوزراء نتنياهو.. فمن باب التوضيح أؤكد على أنه ليس ولم يكن أبدا مستشارا لرئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء أن كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: RT

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