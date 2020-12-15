مساعد وزير الخارجية الإيراني ينفي الأنباء حول لقائه ممثلا عن بايدن في سلطنة عمان

نفى المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأنباء التي تحدثت عن لقائه ممثلا عن الرئيس الأمريكي المنتخب جوبايدن، خلال زيارته أمس إلى سلطنة عمان.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت في الـ20 من نوفمبر الماضي إجراء عراقجي اتصالات مع مستشاري بايدن، حول العودة المحتملة لواشنطن إلى الاتفاق النووي.

وقال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التقرير الذي أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، حول هذا الخبر ملفق بالكامل، مبينا أن الممثلية الإيرانية في نيويورك ردت في نفس اليوم بأنه لم يتم إجراء اتصال مباشر أو غير مباشر مع فريق بايدن.

وذكر تقرير لـ" نيويورك تايمز" آنذاك، أن عراقجي، حاول عبر وسطاء، إرسال رسالة إلى فريق بايدن، بأنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، أن تعود إلى الانضمام إلى الاتفاق النووي، من دون شروط مسبقة.

المصدر: RT