إيطاليا.. فتح تحقيق بشأن "ميدياسات" المملوكة لبرلسكوني واتصالات إيطاليا

أعلنت الهيئة المشرفة على الاتصالات في إيطاليا "أجكوم"، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق في مساهمات شركة "Vivendi" الفرنسية في شركة الاتصالات الإيطالية والمجموعة الإعلامية "ميدياسات".

وتعد المجموعة الفرنسية أكبر مساهم في مشغل الاتصالات التاريخي في إيطاليا بنسبة 23.9٪ من رأس المال، والثانية في المجموعة الإعلامية التي تسيطر عليها عائلة برلسكوني بحصة تبلغ 28.8٪، لكن حقوق التصويت تقلصت إلى 10٪.

وأضافت أجكوم أنه تم فتح تحقيق مماثل في مقتنيات "Sky Italia"، وهي شركة تابعة لشركة Comcast في قطاعي الاتصالات والإعلام في إيطاليا.

وشركة "فيفاندي" (المعروفة سابقا باسم فيفندي يونيفرسال) هي شركة أم فرنسية مختصة في مجال الموسيقى والتلفزيون والسينما والنشر والاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت وألعاب الفيديو، ويقع مقرها الرئيسي في باريس.

المصدر: وكالات