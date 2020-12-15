تقارير: الجيش الإسرائيلي حدد هدفا لقتل 300 عنصر من "حماس" والفصائل الفلسطينية في حال اندلعت حرب

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حدد هدفا لقتل 300 عنصر من "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى مثل "الجهاد الإسلامي"، في أي حرب مقبلة.

وبحسب التقرير فإن الخطة تهدف إلى "تعطيل عمليات العدو وتقصير مدة القتال على عكس العمليات السابقة على قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من شهر"، مشيرا إلى أنه "في حين أن خيارات القطاع أو استعادة السيطرة عليه أو انهيار حكم حماس غير مطروح على الطاولة، يفترض الجيش الإسرائيلي أنه يمكن أن يحقق انتصارا واضحا ضد الحركة".

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي مؤخرا تدريبات على سيناريوهات حرب مختلفة في قطاع غزة، حيث يقدر الجيش الإسرائيلي أنه "يمكن أن يحقق الأهداف التي حددها كوخافي".

المصدر: "i24news"