إسرائيل والولايات المتحدة تعلنان نجاح تجارب نسخة متقدمة من منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض الصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إجرائهما سلسلة ناجحة من تجارب نسخة متقدمة من نظام "مقلاع داوود" خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن نجاح سلسلة التجارب "تشكل علامة هامة" في طريق قدرات إسرائيل في "الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حالية ومستقبلية في المنطقة".

وأضاف البيان أنه "لأول مرة في العالم، تم إطلاق صواريخ من المنظومات الدفاعية المختلفة وبأمدية اعتراض مختلفة. وتم القضاء على جميع الأهداف التي أطلِقت الصواريخ المعترضة نحوها".

وكشف البيان أن الصواريخ المعترضة "تمكنت من اعتراض صواريخ وصواريخ "كروز" وطائرات بدون طيار، ورشقة صواريخ دقيقة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي شاهد إحدى عمليات الاعتراض خلال التجربة، إن "التجربة الناجحة اختبرت لأول مرة اعتراضا متعدد الطبقات متكامل لنظام الدفاع الإسرائيلي بأكمله. وهي واحدة من أكثر الأنظمة تقدما في العالم، وتوفر الحماية ضد التهديدات من الساحتين القريبة والبعيدة".

وصمم نظام "مقلاع داوود" لإسقاط الصواريخ التي يتراوح مداها بين 100 و200 كم وصواريخ "كروز" والطائرات المسيرة.

المصدر: قناة i24News + موقع "عرب48"