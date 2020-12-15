بكين: ليس لدى بريطانيا أي مسؤولية أخلاقية تجاه هونغ كونغ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحث بريطانيا على التخلي عن "ازدواجية المعايير لديها" فيما يخص القضايا المتعلقة بهونغ كونغ.

وأوضح وانغ في مؤتمر صحفي أنه خلال الحكم الاستعماري البريطاني لهونغ كونغ الذي استمر 150 عاما، "كان يتم تعيين الحكام المتعاقبين لهونغ كونغ من بريطانيا، ولم تكن هناك ديمقراطية لدى هونغ كونغ، ولم يتمتع أبناء هونغ كونغ بحرية حقيقية".

وأضاف أن "بريطانيا تتدخل الآن في شؤون هونغ كونغ تحت ذريعة ما يسمى بالديمقراطية والحرية وتقوض سيادة القانون في هونغ كونغ"، مضيفا أنه "بعد عودة هونغ كونغ إلى الوطن يتمتع سكان هونغ كونغ بحقوق ديمقراطية غير مسبوقة وحرية واسعة النطاق".

وتابع أن "الحكومة الصينية تحكم هونغ كونغ وفقا للدستور والقانون الأساسي للمنطقة، وليس لديها شيء تقوم به تجاه الإعلان المشترك الصيني-البريطاني، وليس لدى بريطانيا سلطة إشرافية أو ما يسمى بمسؤولية أخلاقية تجاه هونغ كونغ".

وجاءت تصريحات وانغ ردا على وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي قال الاثنين إن القانون الصيني بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يعارض الإعلان المشترك الصيني-البريطاني الملزم دوليا.

المصدر: "شينخوا"