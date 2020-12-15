وزارة الصحة الإيرانية تسجل 7704 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7704 إصابات جديدة بفيروس كورونا و223 وفاة جديدة في البلاد من جراء هذا الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في إيران إلى مليون و 123474 شخصا، أما الوفيات فبلغت 52670 حالة.

وأشار الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 833276 شخصا، مضيفة أن 5704 مصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 6 ملايين و797469 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.

المصدر: RT