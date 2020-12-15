إيران: قدراتنا الصاروخية شوكة في عيون الأعداء

أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن قدرات بلاده الصاروخية تزداد يوما بعد يوم، واعتبر أن هذه القدرات أصبحت شوكة في عيون الأعداء.

وقال حاتمي في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن منظمة البحث والإبداع الدفاعي بالوزارة، والتي كان يترأسها العالم في الصناعة الدفاعية والنووية، محسن فخري زادة، زادت ميزانيتها بنسبة 256%.

وأضاف وزير الدفاع أن "العدو كان يسعى من وراء الحادث (اغتيال محسن فخري زاده) لعرقلة الحركة العلمية وسرعة تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التكنولوجيا الحديثة".

وأوضح أن "العدو أدرك جيدا بأننا حققنا منجزات لافتة في الأصعدة العلمية الحديثة بحيث حققت الاقتدار للجمهورية الاسلامية الايرانية، لذا فقد سعى بخطوته هذه لإضعاف الروح المعنوية للشعب والمساس بأمن واقتدار إيران".

المصدر: RT + فارس