الحزب الحاكم التركي: العقوبات الأمريكية "غير حكيمة وخطيرة"

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، نعمان قورتولموش، أن بلاده ترفض العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو.

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وفي تصريحات لقناة NTV التلفزيونية التركية، اليوم الثلاثاء، أكد المسؤول الحزبي موقف بلاده من الإجراء الأمريكي قائلا: "من وجهة النظر السياسية إنه أمر لا يمكن قبوله. والجمهورية التركية ترفض هذا القرار الأحادي. إنه غير حكيم وخطير، وسيكون تأثيره علينا ضئيلا".

وأردف قورتولموش أن "نهج واشنطن هذا غير العقلاني ستكون له آثار خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة، والساسة يعرفون ذلك".

وأوضح أن الولايات المتحدة "لن تريد ضياع حليفا مثل تركيا"، مضيفا: "لم ندفع مثل هذا الثمن الغالي لشراء إس-400 من أجل التسلية. هناك إرهابيون تحت أنف تركيا، ولا بد أن تكون لدينا وسائل للدفاع من ضربات جوية".

وجدد قورتولموش أن أنقرة اضطرت لشراء منظومات "إس-400" الروسية بسبب تخلف الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء تركيا عن تلبية حاجتها لوسائل الدفاع الجوي.

وأمس الاثنين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، فيما أوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن أوضحت لأنقرة على أعلى المستويات أن شراء منظومة "إس-400 الروسية سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وأفرادها للخطر، داعيا تركيا إلى "حل مشكلة إس-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها لهذه العقوبات الأمريكية، مشددة على أنها ستضر بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة أن أنقرة سترد "بما يلزم". كما دعت الوزارة الولايات المتحدة إلى إصلاح "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

المصدر: تاس