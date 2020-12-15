الصين تعلن فتح تحقيق حول نائبة عمدة مدينة يوهان دون ذكر الأسباب

باشرت الصين، الثلاثاء، تحت إشراف الحزب الحاكم، تحقيقا مع، شو هونغلان، نائبة عمدة مدينة ووهان، حيث ظهر وباء كورونا لأول مرة نهاية العام الماضي، دون ذكر أسباب هذا التحقيق وتفاصيله.

وقالت لجنة الرقابة الوطنية الصينية واللجنة المركزية لمراقبة الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني: "لقد بوشرت عملية تفتيش تأديبية ورقابية في حق العضو في حكومة يوهان ونائبة العمدة شو هونغلان".

إقرأ المزيد

سبق هذا القرار إعلان السلطات الصينية في نهاية شهر نوفمبر الماضي بأنها ستحاسب بصرامة المسؤولين الذين لم يؤدوا واجباتهم خلال فترة انتشار وباء كورونا في يوهان، داعية كل من يتولى مسؤولية في الحياة المدنية أن يلتزم بما عليه بانضباط من أجل مكافحة فعالة للوباء، متوعدةً المهمِلين بالعقاب.

المصدر: صحيفة "Urdu Point" الباكستانية