 
مباشر
عاجل
كوشنر يترأس وفدا أمريكيا برحلة مباشرة من إسرائيل إلى المغرب

الصين تعلن فتح تحقيق حول نائبة عمدة مدينة يوهان دون ذكر الأسباب

أخبار العالم

الصين تعلن فتح تحقيق حول نائبة عمدة مدينة يوهان دون ذكر الأسباب
Reuters
العاصمة الصينية بكين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd5c

باشرت الصين، الثلاثاء، تحت إشراف الحزب الحاكم، تحقيقا مع، شو هونغلان، نائبة عمدة مدينة ووهان، حيث ظهر وباء كورونا لأول مرة نهاية العام الماضي، دون ذكر أسباب هذا التحقيق وتفاصيله.

وقالت لجنة الرقابة الوطنية الصينية واللجنة المركزية لمراقبة الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني: "لقد بوشرت عملية تفتيش تأديبية ورقابية في حق العضو في حكومة يوهان ونائبة العمدة شو هونغلان".

إقرأ المزيد
الصين تغلق مدينة على حدود روسيا بسبب جائحة كورونا
الصين تغلق مدينة على حدود روسيا بسبب جائحة كورونا

سبق هذا القرار إعلان السلطات الصينية في نهاية شهر نوفمبر الماضي بأنها ستحاسب بصرامة المسؤولين الذين لم يؤدوا واجباتهم خلال فترة انتشار وباء كورونا في يوهان، داعية كل من يتولى مسؤولية في الحياة المدنية أن يلتزم بما عليه بانضباط من أجل مكافحة فعالة للوباء، متوعدةً المهمِلين بالعقاب.

 

المصدر: صحيفة "Urdu Point" الباكستانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا