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بالفيديو.. اندلاع نيران في أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني

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بالفيديو.. اندلاع نيران في أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني
Reuters
صورة تعبيرية، ميناء تشابهار ببحر عمان
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اندلعت نيران في أربعة قوارب صيد كبيرة في ميناء كنارك الإيراني المطل على خليج عمان، بجنوب إيران، اليوم الثلاثاء.

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وقال محافظ مدينة كنارك إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران بمساعدة مروحيات، حيث التهمت النيران ثلاثة قوارب، فيما تعرض قارب رابع لأضرار جزئية.

وأضاف المحافظ، درويش بلوج نيا، إن إسراع رجال الإطفاء في إخماد النيران حال دون امتداد الحريق إلى نحو مئة قارب في الميناء، مؤكدا أن الحريق لم يوقع أي إصابات بشرية، وأن سلطات الميناء بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: RT

 

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