البرازيل تشكك في تصريحات السلطات الصحية الصينية بخصوص لقاحات ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة البرازيلية "أنفيسا"، يوم أمس الاثنين، أن "السلطات الصحية الصينية ليست شفافة في تصريح استخدام لقاحات ضد كورونا في حالات الطوارئ"

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وانتقد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، مرار لقاح "CoronaVac" الذي تطوره شركة "سينوفاك" الصينية، معتبرا أن "أصله جعله غير جدير بالثقة".

في حين قال حاكم سان باولو، جواو دوريا ، إن الولاية تتوقع أن تبدأ في تطعيم سكانها باللقاح الصيني اعتبارا من يناير، فيما لن تتمكن ساو باولو من البدء في استخدام لقاح "سينوفاك" الصيني قبل موافقة منظمة الصحة البرازيلية عليه.

ولفتت "أنفيسا" في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن "البرازيل هي الرائدة عالميا في عملية تقييم لقاح "CoronaVac".

المصدر: "رويترز"